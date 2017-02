Folk på gaden i Seoul ser tv-nyheder om Kim Jong Nam, der er halvbror til den nordkoreanske leder Kim Jong-Uns. Den 45-årige Kim Jong Nam skal være blevet forgiftet i lufthavnen i Kuala Lumpur af to kvinder, som menes at være nordkoreanske agenter.

Halvbror til Nordkoreas leder menes snigmyrdet med gift

Den 45-årige Kim Jong Nam, skal være blevet forgiftet i lufthavnen i Kuala Lumpur af to kvinder, som menes at være nordkoreanske agenter.

Kim Jong Nam var i Nordkorea kendt for at bruge en stor del af sin tid uden for landet. Han har tidligere udtalt sig kritisk om sin families kontrol over den isolerede kommunistiske stat.

Den sydkoreanske tv-station Chosun siger, at Kim blev forgiftet af nålestik i Kuala Lumpurs lufthavn af de to kvinder.

Sydkoreas udenrigsministerium har ikke bekræftet rapporterne.

Politiet i Malaysia oplyser tirsdag, at en uidentificeret nordkoreaner døde på vej til hospitalet fra Kuala Lumpurs lufthavn mandag.

En lokal politichef Abdul Aziz Ali, siger, at mandens identitet ikke er blevet bekræftet.

En kilde på hospitalet i Putrajaya oplyser imidlertid, at den afdøde nordkoreaner var født i 1970 og havde efternavnet Kim.

Kim Jong Nam og Kim Jong Un er begge sønner af den tidligere nordkoreanske leder Kim Jong Il, som døde i 2011. De har forskellige mødre. Kim Jong Nams mor var en sydkoreansk-født skuespiller, der døde i Moskva.

Det menes, at Kim Jong Nam var tæt knyttet til sin onkel, Jang Song Thaek, som var Nordkoreas næstmægtigste mand, indtil han blev henrettet på Kims ordre i 2013.

I 2001 blev Kim Jong Nam anholdt i en lufthavn i Japan, fordi han anvendte et falsk pas. Han sagde, at han ville besøge Tokyo Disneyland. Episoden fik ham til at stå i et dårligt lys i sit land.

Der var i 2012 rapporter i Sydkorea om, at det nordkoreanske regime havde haft planer om at få en "flugtbillist" til at dræbe Kim Jong-Nam i Kina.

Han rejste hyppigst til Hongkong, Macau og Kina. Han har adskillige gange sagt, at han ikke har lyst til at lede sit land.

- Personligt er jeg imod tredjegenerations-arverækkefølge, udtalte han til Japans Asahi TV i 2010, inden hans lillebror havde overtaget magten efter deres far.