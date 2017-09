Hærchef: Myanmars hær har dræbt 370 oprørere

- Frem til den 30. august har et stort antal terrorister udført 52 angreb mod sikkerhedsstyrkerne. Under disse angreb er 370 terrorister blevet dræbt, mens ni er taget i live, hedder det i erklæringen fra hærchefen Min Aung Hlaings kontor.

Omkring 38.000 rohingyaer har ifølge FN krydset grænsen til Bangladesh fra Myanmar - en uge efter at rohingya-oprørere angreb politistationer og en militærbase.

Hæren siger, at den fortsætter sine operationer for at nedkæmpe tilbageværende medlemmer af oprørsgruppen, som myndighederne kalder "ekstremistiske terrorister".

Sikkerhedsstyrkerne har fået ordre til at beskytte civile, men rohingyaer på flugt siger, at de vil blive fordrevet fra landet med ildspåsættelser og massakrer.

Mange medlemmer af den muslimske mindretalsgruppe forsøger at krydse grænsefloden NAF i spinkle både, som er beregnet til indlandsfiskeri, men som let kæntrer i hård søgang.

Tusinder af rohingyaer er ifølge FN-kilder fanget i ingenmandsland mellem de to lande.

Bangladesh' regering har gjort det klart, at den ikke vil tage imod flere flygtninge. Landets premierminister, Sheikh Hasina, har bedt FN om at lægge pres på Myanmar for at få regeringen der til at mindske flygtningestrømmen.