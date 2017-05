Hackergruppe vil sælge koder og værktøj til hackere

En gruppe, som siger, at den har lækket den amerikanske efterretningstjeneste NSA's redskaber til spionage i cyberspace, er klar til at sælge koder, som kan anvendes til at hacke sig ind i verdens mest brugte computere, programmer og mobiltelefoner.

Gruppen, der kalder sig The Shadow Brokers, siger i en erklæring online, at den fra juni vil begynde at give software til alle, som er villig til at betale for at få adgang til nogle af den teknologiske verdens største kommercielle hemmeligheder.

Den tilbyder værktøjer til bryde ind i webbrowsers, netværk og routere, samt i mobiltelefoner.

Gruppen erklærer sig parat til at sælge adgang til nye ukendte svagheder, hvormed man for eksempel kan angribe Microsofts seneste styresystem, Windows 10.

The Shadow Brokers truer også med at lægge data ud fra banker ved at bruge SWIFT international pengeoverførsels-netværket og fra atomprogrammer i Rusland, Kina, Iran og Nordkorea.

Shadow Brokers blev første gang kendt i offentligheden i august sidste år, da det uden held forsøgte at sælge forældet cyberspace spionageværktøj stjålet fra NSA.

NSA har aldrig bekræftet, at de værktøjer, som gruppen sælger, er udviklet af efterretningstjenesten.

Udmeldingerne fra gruppen kommer på et tidspunkt, hvor mange er rystet af et globalt cyberangreb, hvor det blev forsøgt at tage virksomheders og borgeres data på computere som gidsel for at kræve en løsesum.

Det menes, at over 200.000 private computere har været ramt.

Virussen, der er brugt til angrebet, er baseret på et stykke software lavet af NSA - baseret på et sikkerhedsbrist i Microsoft-programmet Windows, som tjenesten kendte til.

NSA har ikke kommenteret Shadow Brokers, siden gruppen dukkede op sidste år.