Hackere erklærer Britney Spears for død i tweet fra Sony

Sony Music beklager over for Britney Spears og hendes fans enhver misforståelse, beskeden må have forårsaget.

Der har med al sandsynlighed været en del Britney Spears-fans, hvis hjerte sprang et slag over, da de mandag læste følgende to beskeder på Sony Music Entertainments officielle Twitter-profil:

Den amerikanske popsangers fans kunne dog kort efter ånde lettet op. Sony Music var nemlig hurtigt ude og opklare de nedslående beskeder samt slette de falske tweets:

- Vores konto er blevet kompromitteret, og der er blevet rettet op på situationen.

Yderligere undskylder selskabet over for både Britney Spears og hendes fans "for enhver misforståelse".

Den 35-årige internationale stjernes manager, Adam Leber, bekræfter da også over for CNN, at popstjernen "har det godt".

- Der har igennem årene været et par andre internetklovne, som har skrevet, at hun var død. Men det er aldrig før sket fra Sony Musics officielle Twitter-konto, siger Adam Leber.

I 2011 rapporterede en radiostation i Texas, at Britney Spears og hendes daværende kæreste, Justin Timberlake, var blevet dræbt i en bilulykke. De to radioværter blev efterfølgende fyret for at sprede falske rygter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den dårlige joke fra hackerne bag Sony-beskederne kommer blot dagen efter nyheden om den britiske popsanger George Michaels død.

Han døde 1. juledag 53 år gammel.

Den britiske sanger sov stille ind i sit hjem i Goring i Oxfordshire, der ligger nordvest for London. Ifølge manager Michael Lippman døde popikonet af hjertesvigt.

I løbet af 2016 har verden også mistet blandt andre popmusikkens kamæleon, David Bowie, mega-popstjernen Prince og den canadiske poet og sangskriver Leonard Cohen.