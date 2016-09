En 44-årig rumæner, som kaldte sig "Gufficer" online, er idømt 52 måneders fængsel for uden større problemer at hacke sig ind på Hillary Clintons omstridte private mail-server i hendes hjem i Chappaqua, New York.

Hacker dømt i Clintons e-mailskandale

44-årig dømt for at hacke sig ind på Hillary Clintons omstridte private mail-server.

En rumænsk hacker, der er blevet kendt under øgenavnet "Gufficer" efter at have hjulpet med at afsløre, at Hillary Clinton brugte en privat e-mail server som USA's udenrigsminister, blev torsdag idømt 52 måneders fængsel ved en føderal domstol i byen Alexandria i delstaten Virginia.

Den 44-årige Marcel Lazar, som selv brugte "Gufficer" online, erklærede sig i maj skyldig i anklagerne mod ham. Han sagde, at han uden større problemer kunne hacke sig ind på Clintons omstridte private mail-server i hendes hjem i Chappaqua, New York.

Lazar, som var blevet udvist af Rumænien, menes at have hacket sig ind på e-mailkonti hos over 100 ofre mellem 2012 og 2014. Blandt ofrene er fremtrædende personer som tidligere udenrigsminister Colin Powell, en slægtning til tidligere præsident George W. Bush samt Sidney Blumenthal, som var rådgiver for Hillary Clinton i Det Hvide Hus.

Lazar lækkede online beskeder, som Blumenthal sendte til Clintons private e-mail konto, da hun var udenrigsminister.

Hendes brug af en privatserver var i strid med alle regler, og FBI har foretaget omfattende undersøgelser, hvilket har svækket hende i den igangværende præsidentvalgkamp.

Talsmænd for Hillary Clinton siger, det materiale, som myndighederne har om sagen, kun viser, at Clintons praksis med private e-mails ikke har været anderledes end hendes forgængeres.

Embedsmænd fremhæver imidlertid, at der blev indført nye regler i udenrigsministeriet i 2009, hvorved Clinton ikke kan henholde sig til, hvad tidligere udenrigsministre har gjort.

Udenrigsministeriet påpeger, at Clinton ikke sørgede for at få brugen af private servere juridisk godkendt. Udenrigsministeriets stab ville aldrig være gået med til det af sikkerhedshensyn, hedder det.