Guvernør: Bombe var terror - men IS var det ikke

New Yorks guvernør minder om, at det er meget tidligt i efterforskning af eksplosion, der sårede 29.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, siger, at eksplosion lørdag aften var terror, men der er intet, som tyder på, at det skulle have forbindelse til international terrorisme.

- Hvem som end anbragte disse bomber, så vil vi finde dem og bringe dem for en domstol, siger han.

- En bombe, der eksploderer i New York er selvfølgelig helt indlysende en terrorhandling, men den er ikke forbundet til international terrorisme. Med andre ord, så ser vi ikke en forbindelse til Islamisk Stat og lignende, påpeger han.

29 mennesker blev såret, heraf en alvorligt, ved eksplosionen på den sydlige del af Manhattan.

Der blev nogle gader derfra fundet en trykkoger med ledninger og strittende ud af sig og med en mobiltelefon bundet dertil.

Sprængningseksperter har fjernet trykkogeren for at undersøge, om den skulle indeholde sprængfarligt materiale. Det skete midt på natten. Sidst på formiddagen søndag New York-tid er der endnu ikke noget nyt om, hvad man har fundet ud af.

Cuomo siger, at der på dette tidspunkt ikke er grund for borgerne i New York til at følge sig truet