Gummifjæs og komiker Jerry Lewis er død 91 år gammel

Den amerikanske komiker Jerry Lewis er død søndag 91 år gammel, skriver The Hollywood Reporter.

- Den legendariske komiker Jerry Lewis er i dag (søndag, red.) gået bort af naturlige årsager i sit hjem med sin familie ved sin side, står der ifølge journalisten i udtalelsen.

Jerry Lewis har to stjerner på æresfortovet Hollywood Walk of Fame. Hans helbred har i flere år haft problemer.

Ifølge Reuters har han både været ramt af et hjerteanfald og lungebetændelse samt kroniske rygsmerter. I starten af juni blev han indlagt med en infektion.

Jerry Lewis blev for alvor et kendt ansigt, da han slog sig sammen med sangeren Dean Martin i komediegruppen Martin and Lewis.

Sammen optrådte de to mænd på natklubber, mens de senere indspillede en række komediefilm som "My Friend Irma" og "Jumping Jacks". I 1956 gik makkerparret hver til sit.

Siden vendte Jerry Lewis tilbage til skuespillet på egen hånd. Her fik han sin debut i filmen "The Delicate Delinquent".

Siden har han også prøvet kræfter som instruktør, manuskriptforfatter og producer for film som "The Ladies Man" og "The Nutty Professor".

Filmveteranen er også kendt for sit velgørenhedsarbejde, og i mange år har han hjulpet med at samle penge ind til Muscular Dystrophy Association, der er den amerikanske pendant til muskelsvindsfonden.

For det arbejde blev Jerry Lewis i 1977 nomineret til Nobels fredspris.

I 2013 vendte han tilbage til det store lærred efter 18 år, da han spillede med i filmen "Max Rose".