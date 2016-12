Guitarist Rick Parfitt fra rockbandet Status Quo er død

Den engelske musiker var medstifter af Status Quo i 1967 og fik allerede fra starten et hit med sangen "Pictures of Matchstick Men". Men bandet havde allerede eksisteret et par år under et andet navn.

Parfitt skrev nogle af bandets største hits. Status Quo solgte gennem fem årtier over 100 millioner album.

Det var det band, der var først på scenen under Live Aid-koncerten i 1985, som indsamlede penge til sultofre i Etiopien. Det var et af årtiets store koncertarrangementer.

Deres hits var ofte skåret over tre akkorder. Blandt dem "Rocking All Over the World" og "Caroline".

- Den tragiske nyhed kommer på et tidspunkt, hvor Rick virkelig så frem til at lancere en solokarriere med et nyt album og en selvbiografi, der var planlagt til 2017. Det skulle være sket, efter han på råd fra læger opgav turnéaktiviteten med Status Quo, hedder det i en erklæring fra familien og manageren.