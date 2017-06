Guerillagruppe frigiver hollandske tv-folk fra Sporløs

Den colombianske guerillagruppe ELN har løsladt to hollandske tv-folk, oplyser militæret i landet.

Kontoret for Colombias ombudsmand har på Twitter offentliggjort et foto, der angiveligt viser de to tv-folk.

Journalist Derk Johannes Bolt og kameramand Eugenio Ernest Marie Follender, som arbejder på programmet "Spoorloos" (Sporløs, red.), blev meldt bortført tidligere på ugen.

De blev bortført i den nordøstlige del af landet, har militæret sagt. Bolt og Follender blev stoppet i byen El Tarra Norte de Santander.

Hollands udenrigsministerium bekræftede tirsdag, at de to tv-folk var bortført.

Den venstreorienterede gruppe ville på det tidspunkt hverken bekræfte eller benægte, at medlemmer af gruppen stod bag bortførelsen.

ELN skrev på Twitter, at gruppen ville undersøge sagen.

I januar meddelte regeringen i Colombia, at den var klar til at indlede forhandlinger om fred med ELN.

Forhandlingerne skulle egentlig være begyndt i november 2016. Men de blev udsat, da ELN ikke efterkom Colombias krav om at løslade politikeren Odin Sanchez.

ELN, der består af omkring 2000 personer, betragtes som en terrorgruppe i Colombia, USA og EU.

Gruppen har bortført hundredvis af mennesker over fem årtier. Målet har været at skaffe løsesummer og dermed finansiere den væbnede kamp.

Skulle parterne nå til enighed om en fredsaftale, vil det i grove træk afslutte arbejdet med at skabe fred i det sydamerikanske land.

Sidste år sluttede regeringen og guerillabevægelsen Farc fred.

Juan Manuel Sanchez modtog i december Nobels fredspris for at have afsluttet den årtier lange konflikt med Farc.

Den væbnede konflikt i Colombia har kostet 260.000 mennesker livet, mens yderligere 60.000 er forsvundet.