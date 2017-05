Grundsten til teleskop med kig til fjerne galakser er lagt

Byggeriet af det, der til sin tid bliver verdens største teleskop, er fredag gået i gang på et over 3000 meter højt bjerg i en ørken i Chile.

Hovedspejlet får en diameter på 39 meter, mens den kuppel, der skal beskytte de mange fintfølende instrumenter, vil måle næsten 100 meter på tværs.

- Hvad der bliver opført her er mere end et teleskop. Vi ser her et af de største eksempler på videnskabens og teknologiens formåen samt potentialet i internationalt samarbejde, sagde Chiles præsident, Michelle Bachelet, ifølge dpa, da byggestarten blev fejret fredag i Atacama-ørkenen.

Ingeniøren har tidligere skrevet, at med teleskopet vil astronomer kunne se galakser over 13 milliarder lysår ude i rummet, og de vil kunne bruge teleskopet til at kigge efter liv på planeter omkring andre stjerner i vores egen galakse, Mælkevejen.

Med teleskopet håber forskere også at kunne at få viden om fjerne planeters atmosfære. Det anses for afgørende for at få svar på det store spørgsmål om, hvorvidt der er liv i rummet.

Projektet finansieres af European Southern Observatory (ESO). Organisationen omfatter lande fra Europa samt fra den sydlige halvkugle. ESO har i forvejen tre aktive teleskoper i Atacama-ørkenen.

Prisen for det kommende kæmpeteleskop er tidligere blevet oplyst til omkring én milliard euro eller cirka 7,5 milliarder kroner.