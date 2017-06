Greenpeace: Trump er ude af trit med tidsånden

- Der er stærk enighed blandt de store lande, som har højt udslip af drivhusgasser, om at fortsætte indsatsen med at leve op til forpligtelsen med aftalen, siger han.

Det kommer ikke til at true klimaaftalen fra COP21-topmødet i Paris, at præsident Donald Trump trækker USA ud af den. Det vurderer John Nordbo, der klimachef i miljøorganisationen WWF.

USA står for 15 procent af det aktuelle udslip af drivhusgasser, fortæller klimachefen.

- Derfor er det selvfølgelig et problem, at man har en regering i et land, som giver los og sætter olieindustriens og kullobbyens interesser højere end fremtidens og klodens klima, siger John Nordbo.

Parisaftalen lægger op til, at klodens opvarmning skal holdes under maksimalt 1,5-2 grader i forhold til det førindustrielle niveau. I 2016 lå det på cirka 1,3 grader over.

Beslutningen om at droppe klimaaftalen viser, at Donald Trump er "fuldstændigt ude af trit med tidsånden" i forhold til resten af verden.

Det mener klimapolitisk rådgiver i Greenpeace Jens Mattias Clausen

- Trump har taget en dybt amoralsk beslutning, som bunder i en fejlagtig opfattelse af, hvad der rent faktisk vil være bedst for den menige amerikaner i det lange løb, siger han i en skriftlig kommentar.

- Samtidig handler Paris-aftalen i bund og grund om en moralsk forpligtelse til at beskytte verdens befolkninger og vores klode, og det er den forpligtelse, som Trump nu tilsidesætter på USA's vegne, tilføjer rådgiveren.