Formanden for eurogruppen, den hollandske finansminister, Jeroen Dijsselbloem, opfordrer Grækenland til at skynde sig at gennemføre flere reformer for at få udbetalt nye lån.

Grækenland får besked på at gennemføre reformer i en fart

Grækenland skal inden månedens udgang indhente tabt tid med lovede reformer for at få udbetalt nye lån.

Det er budskabet til de kriseramte grækere på et møde blandt eurolandenes finansministre fredag i Bratislava.

Grækenland er igen kommet bagud og skal derfor se at få gennemført flere reformer for at forhindre landets omfattende støtteordning i at løbe af sporet.

Formanden for eurogruppen, den hollandske finansminister, Jeroen Dijsselbloem, siger, at "sommeren er forbi", og nu gælder det om at komme i gang med arbejdet igen.

- Presset er tilbage. Vi har virkelig brug for at se fremskridt, siger Dijsselbloem.

Grækenland skal inden udgangen af september levere en stribe lovede reformer for at sikre sig nye udbetalinger af lån.

Det gælder blandt andet lanceringen af en stærkt forsinket privatiseringsfond og reformer af den græske energisektor.

Når reformerne er gennemført, kan det bane vejen for 2,8 milliarder euro (21 milliarder kroner), som Grækenland har hårdt brug for til at holde det græske samfund kørende og betale af på gæld.

- Vi er virkelig nødt til at komme i gang og indhente den tabte tid, siger Dijsselbloem.

EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, siger at ud af 15 lovede reformer er to gennemført. Men de 13 andre er på vej.

- Vi har tabt noget tid. Men arbejdet er kommet op i fart de seneste dage, siger Moscovici.

Han siger, at den græske finansminister, Euclid Tsakalotos, på mødet i Bratislava har sagt, at de manglende reformer vil blive gennemført til tiden.

- De skal overholde, hvad de har lovet. Men lad os ikke dramatisere det. Det er stadig muligt at gennemføre de sidste til tiden, siger Moscovici.

Tysklands finansminister, Wolfgang Schäuble, siger, at der stadig er lidt tid at løbe på for grækerne, så de kan komme tilbage på sporet i den milliardstore støtteplan.

- Det er ikke nyt, når det handler om Grækenland, at vi først ser de aftalte tiltag gennemført i sidste øjeblik, siger Schäuble.