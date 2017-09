Google klager over Vestagers rekordstore milliardbøde

Det oplyser en talskvinde for domstolen.

Google har mandag indbragt EU-Kommissionens afgørelse om en rekordstor milliardbøde for EU-Domstolen.

Google fik bøden for misbrug af sin dominerende stilling i søgninger på nettet.

Klagen lægger nu op til et retsopgør mellem Google og EU, der kan vare flere år og gøre forholdet mellem dem endnu værre.

Google fik bøden for misbrug af sin dominans i Danmark og en stribe andre EU-lande til at vise kunder hen til sin egen webshop.

Det er sket, selv om det måske ikke har været det mest relevante søgeresultat, mener Vestager.

Vestager har givet Google 90 dage til at rette ind.

Ellers risikerer den gigantiske søgemaskine dagbøder på op til fem procent af den daglige globale omsætning.

Googles beslutning om at klage over bøden har ikke opsættende virkning.

Pengene skal falde, men de kan sættes ind på en lukket konto, indtil en endelig afgørelse er fundet.

Den nu ankede bøde på 18 milliarder kroner (2,42 milliarder euro) er den hidtil største, som EU har givet for misbrug af dominans.

Næststørste bøde er de knap otte milliarder kroner (1,06 milliarder euro), som Intel fik i 2009 af Vestagers forgænger som konkurrencekommissær.

Også sagen mod Intel er endt ved retten.

Den amerikanske computervirksomhed fik bøden for misbrug af sin dominans til at holde rivaler væk fra markedet for computerchips.

Men i sidste uge besluttede EU-Domstolen at sende Intel-sagen tilbage til fornyet behandling ved domstolens første instans.

Begrundelsen var, at kommissionen ikke har undersøgt Intels argumenter godt nok.

Ud over den nu ankede bøde til Google har Vestager endnu en stor sag på vej mod Google for misbrug af dominans.

Anklagen ventes at gå på, at søgegiganten har tvunget telefonproducenter, der vil bruge dens Android-systemet, til at installere Googles egne apps på forhånd.