Google hjemkalder ansatte efter Trumps indrejseforbud

Trump har udstedt et midlertidigt indrejseforbud for personer fra syv overvejende muslimske lande.

Og det falder ikke i god jord hos Googles topchef, Sundar Pichai.

- Det er smertefuldt at se de personlige omkostninger ved dette dekret (fra præsidenten, red.) for ens kolleger, skriver Pichai i et notat, som Bloomberg News har modtaget en kopi af.

- Vi har altid gjort vores syn på indvandringsspørgsmål offentligt kendt, og det vil vi fortsætte med, tilføjer han.

Pichais bemærkninger er ifølge Bloomberg News et "ekko" af lignende udtalelser fra andre amerikanske teknologigiganter og viser en "voksende kløft" mellem virksomhederne og Trumps administration.

Teknologiselskaberne i USA er kendt for at have mange immigranter ansat, og branchen er tilhænger af, at reglerne for indvandring bliver lempet.

Men Donald Trump går med sit tiltag i den modsatte retning. Fredag underskrev han en bekendtgørelse, som forbyder indrejse af folk fra syv lande i foreløbigt 90 dage.

I den periode vil borgere fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen blive forbudt at komme ind i USA.

Som følge af Trumps beslutning er flere personer med tilladelse til at rejse til USA allerede blevet nægtet adgang til at sætte sig om bord på et fly med kurs mod en amerikansk lufthavn. Det skriver The New York Times lørdag.

Ministeriet for indenlandsk sikkerhed i Washington beordrede fredag eftermiddag de amerikanske told- og grænsemyndigheder til at håndhæve Trumps dekret med omgående virkning.

- Vi er bekymret for konsekvenserne af dette dekret og ethvert forslag, som kan lægge hindringer i vejen for Google-medarbejdere og deres familier, eller som skaber barrierer for at hente store talenter til USA, siger en talskvinde for Google.

Nogle Google-medarbejdere var på rejse i udlandet, da dekretet trådte i kraft.

Google afviser at oplyse, om medarbejdere er blevet tilbageholdt eller forhindret i at stige om bord på et fly.