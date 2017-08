Godt nyt for dansk økonomi - der er gang i Europa

Der er økonomisk fremgang i eurozonen. Det viser tal for andet kvartal, der tirsdag er blevet offentliggjort af Eurostat.

Kvartalsvæksten er en lille fremgang sammenlignet med første kvartal. Her var der en vækst på 0,5 procent.

For hele EU - de 28 medlemslande - er de tilsvarende tal 0,6 procent og 2,2 procent.

De nye data styrker håbet om, at eurozonen er på vej ud af finanskrisen, der begyndte i 2008, skriver nyhedsbureauet AFP.

Mandag viste tallene for beskæftigelsen, at arbejdsløsheden i eurozonen er faldet til 9,1 procent. Det er det laveste niveau siden februar 2009.

Dansk Erhvervs økonom Jonas Spendrup Meyer hæfter sig ved begge tal, der tilsammen peger på, at økonomien i eurozonen er "i fin fremdrift samlet set".

Opsvinget smitter af på dansk økonomi, påpeger han.

- Mange danske virksomheder har eksport til andre lande i Europa.

- Så når efterspørgslen i europæisk økonomi stiger, er der god sandsynlighed for, at det kan ses i ordrebøgerne hos danske virksomheder, skriver erhvervsorganisationens økonom i en skriftlig kommentar.

Både Jonas Spendrup Meyer og Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, vurderer, at der er en realistisk mulighed for to procents vækst i Danmark i 2017.

- Vi kender ikke detaljerne endnu, men hidtil har det især været de europæiske forbrugere, der har trukket væksten op, hjulpet af højere indkomster, som vi også har set det herhjemme, siger Danske Banks cheføkonom i en skriftlig kommentar.

Men der er skyer i horisonten, siger Las Olsen.

- Amerikansk økonomi har skuffet, og vi regner med, at Kina står over for en moderat afmatning.

- Men alt i alt er der nu gode chancer for, at opsvinget fortsætter, vurderer han.