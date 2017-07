Glubsk ulv dræber fem lam på en blodig aften i Norge

Det lokale vildtnævn har undersøgt lammene. Et medlem af nævnet bekræfter over for Hamar Arbeiderblad, at de blev dræbt af en ulv. Det er sket for nyligt.

- Jeg kan bekræfte, at der er givet tilladelse til at skyde en ulv i dette område, siger Olaf Tørudbakken fra vildtnævnet.

En familie i Øyungen i Ringsaker havde observeret en ulv i forrige uge. Ulve ses ikke normalt på den egn, fortæller Olaf Tørudbakken.

- Ulve strejfer over store områder, så det er dog ikke overraskende, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

10. juli gav kommunestyret i Hedmark tilladelse til at skyde en ulv i Rendalen, hvor et lam var blevet taget af en ulv.

Hamar ligger ved Norges største sø, Mjøsa, som strække sig fra Lillehammer til Eidsvoll, der har lagt navn til Norges grundlov.

De seneste år er der også set flere ulve i Danmark, efter at rovdyret har været borte i 200 år.

Tidligere på sommeren fik en dansk jæger i Vestjylland et chok, da han mødte en ulvefamilie på en morgentur.

I flokken var otte ulveunger.

Det har igen sat gang i en debat om ulve i Danmark, og landmænd har efterspurgt lov til at skyde dem.

Den første ulv i nyere tid i Danmark blev fundet død i 2012 syd for Hanstholm.