Globale ledere: Franske vælgere har forhindret en katastrofe

- Macrons sejr er ufuldstændig, skriver britiske Financial Times, der påpeger, at kampen mellem Macron og Le Pen "legitimerer den yderste højrefløj i Frankrig som aldrig før".

Hvis Emmanuel Macron skulle snuble i sit præsidentskab har Financial Times svært ved at se, hvad der skulle afholde Marine Le Pen fra at komme til magten i 2022.

Macron fik cirka to tredjedele af stemmerne, mens Le Pen fik omkring en tredjedel.

Avisen The Guardian advarer ligeledes om, at vejen frem bliver svær, men samtidig hylder den de franske vælgere for at have gjort Europa mere sikkert gennem deres valg af Macron.

- Franske vælgere har forhindret en katastrofe i et præsidentskab under Marine Le Pen. Opgaven for Emmanuel Macron bliver at levere forandring, velstand og sammenhold, skriver The Guardian.

Daily Mail, der ligger til højre for midten, nøjes med at konstatere, at Macron vandt stort over Le Pen.

I Tyskland konstaterer den konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung, at "Europa har undgået et mareridt".

- Det utænkelige er blevet undgået: Frankrig vil ikke blive ledet af en kvinde fra det yderste højre. Emmanuel Macrons klare sejr beroliger, men Europa må ikke have nogen illusioner, skriver avisen.

Imens vurderer den venstreorienterede Tageszeitung, at "Emmanuel Macrons klare sejr er en lettelse for Frankrig".

I USA kalder The New York Times Macrons sejr for "en sejr for håb og optimisme over frygt og reaktion".

Avisen bemærker dog i samme ombæring, at "Macron står overfor enorme udfordringer".

- Han kommer til at stå i spidsen for et land, der er dybt splittet i lighed med USA, Storbritannien og andre store demokratier, står der.

- Her føler mange mennesker sig marginaliseret af globalisering, økonomisk stagnation, en passiv regering, arbejdsløshed, ansigtsløs terrorisme og en strøm af indvandrere.

Omvendt mener chefredaktør på den konservative nyhedskanal Fox News, John Moody, at "Frankrig har taget den nemme vej ud og stemt for mere af det samme".

I Frankrig konstaterer den venstreorienterede avis Libération: Godt gået.