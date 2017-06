Gidseltager i Melbourne var blevet frikendt for terrorplaner

En gidseltager, som blev skudt og dræbt af politiet i Melbourne mandag, blev for syv år siden frikendt for at planlægge terror mod en militærbase i Sydney.

Den 29-årige Yacqub Khayre dræbte angiveligt en mand og tog en kvinde som gidsel, inden han blev skudt og dræbt af australsk politi i Melbourne-forstaden Brighton mandag.

Kvinden slap uskadt fra hændelsen, mens tre politibetjente blev såret.

Ifølge politikommissær Graham Ashton i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, betegner politiet episoden som en terrorhandling.

Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for gidseltagningen. Politiet mener, at Yacqub Khayre handlede alene og er ikke overbevist om, at IS har noget med hændelsen at gøre.

- Intet af det, vi har fundet indtil videre, får os til at tro, at der er tale om, at dette er planlagt eller udført i samarbejde med andre, siger Ashton ifølge AP.

Yacqub Khayre var en af to mænd, der i 2010 blev frikendt af et nævningeting for at planlægge et selvmordsangreb i Sydney.

I sagen blev tre andre personer dømt for at planlægge angrebet, som australsk politi nåede at forhindre i tide.

Khayre er en somalisk flygtning, som tidligere har siddet i fængsel for brandstiftelse og vold. Han blev prøveløsladt i november sidste år, oplyser politikommissær Graham Ashton.

Mandag havde han lavet en aftale med en escortpige i en lejlighed i en beboelsesejendom i Brighton.

Han ankom med et haglgevær og skød og dræbte angiveligt en kinesiskfødt australsk mand, der arbejdede for escortbureauet, i lobbyen. Da begyndte en to timer lang gidseltagning, indtil Khayre blev skudt og dræbt af politiet.

Under gidseltagningen ringede den 29-årige mand både til politiet og tv-kanalen Seven og talte om al-Qaeda.

Ifølge politikommissær Graham Ashton havde han muligvis til hensigt at forsøge at lokke politiet i et baghold.