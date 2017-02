Gibraltar tilbageholder verdens største sejlbåd

Ejeren af luksusbåden Sailing Yacht A mangler at betale 114 millioner kroner, mener producenten.

Båden, der ifølge Washington Post er den største i verden, er af en sådan størrelse, at Københavns Lufthavn blev advaret, da den sejlede forbi København tidligere på måneden.

Men den futuristiske, nyligt byggede båd er ikke længere på fri fod over verdens have. Det skriver The Gibraltar Chronical.

Myndighederne har sat en stopper for bådens og den ejers rejser, fordi producenten mener, at han mangler at betale for skibet.

Ifølge avisens netudgave har den tyske producent af skibet, Nobiskrug, i retsdokumenter krævet over 15 millioner euro - eller en sum svarende til 114 millioner kroner - af bådens ejer.

Skibet, der blev købt af den russiske rigmand Andrej Melnitjenko, ejes af selskabet Valla Yachts Limited. Selskabet er registreret i Bermuda.

Båden blev sat i arrest onsdag, da skibet sejlede i havn for at tanke op.

- Vi synes, at denne arrest af Sailing Yacht A i Gibraltar er en forbløffende handling fra en skibsbygger med Nobiskrugs rang, siger en talsmand for bådens ejer ifølge The Gibraltar Chronical.

Nobiskrug skulle have modtaget den sidste betaling 27. januar. Den betaling mener skibsproducenten ikke at have fået.

Sejlbåden blev leveret 5. februar. Her sejlede det fra Kiel, hvor det blev bygget, forbi København til Norge og sin ejer.