Gerningsmand bag lufthavnsdrab i Florida er identificeret

Efter at have dræbt fem og såret otte personer overgav formodet gerningsmand sig uden drama, oplyser politiet.

Flere amerikanske medier og en senator fra Florida citerer anonyme kilder i politiet for, at den anholdte person er en 26-årig Esteban Santiago. Han er angiveligt blevet fundet med militære identifikationspapirer på sig.

- Lige nu betragter vi stedet som meget flydende og aktivt, sagde sheriffen til den fremmødte presse.

Efter skudepisoden har flere medier og vidner meldt om yderligere skudvekslinger i en garage i en anden terminal i lufthavnen.

Det afviste Scott Israel pure på pressemødet. Han forklarede, at der var opstået forvirring under evakueringen, men at ingen skud var affyret.

Skudepisoden skete ved bagageafhentningen i lufthavnens Terminal 2. Myndighederne har dog lukket hele lufthavnen, mens bevæbnede betjente gennemgår stedet.

Den daglige leder af lufthavnen, Mark Gale, forklarede på samme pressemøde, at på en normal dag vil 80-100.000 mennesker benytte lufthavnen.

Flere vidner har overfor tv-stationer beskrevet, at der efter skuddene hersker totalt kaos.

- Jeg var i tvivl om, hvilken retning jeg skulle løbe i. Jeg brugte fem minutter på at finde ud af, hvad der foregik, fortæller David Steiger, der befandt sig i bagageafhentningen i Terminal 1, til tv-stationen CNN.

Gerningsmanden var ankommet til lufthavnen med et fly fra Canada. Han tog sit skydevåben frem fra sin bagage, der var tjekket ind, oplyser Chip LaMarca, som er en lokal myndighedsperson ifølge Reuters.

Efter at have taget sit våben frem gik gerningsmanden ud på badeværelset for at lade våbnet. Derefter gik han ud og åbnede ild.

Mark Lea, der var vidne til hele skudepisoden siger ifølge Reuters til MSNBC, at gerningsmanden var stille, mens han affyrede sine skud.

- Der var ingen forklaring eller årsag til det, siger han.

På pressemødet afviste både det lokale politi og FBI at oplyse noget om den anholdte.