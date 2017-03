George Michael døde af hjerteproblemer og fedtlever

Men ifølge retsmedicineren er der ingen mistænkelige omstændigheder omkring dødsfaldet. Der er derfor ikke brug for yderligere undersøgelser.

Det tidligere Wham!-medlem døde som 53-årig af hjerteproblemer og fedtlever, oplyser Darren Salter.

De seneste år fandt politiet flere gange cannabis og kokain i George Michaels besiddelse. I 2010 fik han en otte ugers fængselsdom, fordi han kørte sin bil ind i en butik i London. Det skete, mens han var påvirket af cannabis.

George Michael begyndte sin karriere i popduoen Wham! i 1980'erne og fortsatte sin karriere som succesfuld solist.

Som solist stod han bag store hits som "Careless whisper" og "Faith".

Med Wham! er han mest kendt for julehittet "Last Christmas" og "Wake me up before you go-go".

Georgios Kyriacos Panayiotou, der blev født i det nordlige London, solgte mere end 100 millioner album i løbet af sin karriere, der spænder over næsten fire årtier.

Tidligere i december 2016 blev det meddelt, at produceren og sangskriveren Naughty Boy arbejdede på et nyt album med George Michael.

I 2011 måtte sangeren udskyde en række koncerter, efter at han var blevet behandlet på et hospital i Wien for en voldsom lungebetændelse.

Efter behandlingen fortalte han tårevædet sine fans uden for sit hjem i London, at det havde været "enten eller", om han overlevede eller ej.

Under behandlingen udførte lægerne en såkaldt trakeotomi for at holde hans luftveje åbne. I perioder af indlæggelsen var sangeren angiveligt bevidstløs.