Genopbyggelse efter Irma kan tage år i Caribien

Fra Barbuda og Antigua til Cuba er øboere i Caribien begyndt at gøre deres tab op efter orkanen Irma, der har trukket et ødelæggende spor efter sig i den turistafhængige region.

Mindst 28 mennesker blev dræbt i regionen, mens huse, veje, elforsyninger og kommunikationslinjer blev ødelagt. Hele samfund meldes også fuldstændigt afskåret fra omverdenen.

Milliardskaderne er endnu ikke gjort op.

Europæiske lande har sendt militære forstærkninger for at bidrage til at opretholde lov og orden, efter at der har været plyndringer.

Milliardærer fra Europa eller USA, som har slået sig ned Caribien, står i samme situation som mange fattige øboere, der har fået revet taget af deres huse og fået smadret deres biler eller fået dræbt deres kvæg.

Bølger, som var op til 11 meter høje, slog ind over forretningskvarterer i Havana søndag morgen.

Længere mod øst slog høje bølger også ind over Cubas berømte strandområde Varadero, som er et af øens mest berømte turistmål.

- Det er en fuldstændig katastrofe, og det vil kræve en del arbejde at få Varadero gjort klar igen, siger den 53-årige Osmel de Armas, der har arbejde som fotograf på stranden.

Hotellerne ved stranden i Havana blev evakueret, før orkanen slog ind over øen. Redningsarbejdere havde travlt aftenen igennem med at redde folk ud fra deres hjem i byens centrum, som blev ramt af de største oversvømmelser nogensinde.

USA's præsident, Donald Trump, udsendte en katastrofeerklæring for Puerto Rico, hvor Irma dræbte mindst tre mennesker og forårsagede store ødelæggelser på huse og infrastruktur.

Længere mod øst i Caribien var øerne St. Martin samt Antigua og Barbuda også hårdt ramt, men folk synes endnu ikke at have dannet sig overblik over ødelæggelserne efter at have tilbragt flere døgn i beskyttelsesrum.

Hollands premierminister, Mark Rutte, siger, at antallet af dræbte på St. Martin er steget til fire - og at 70 procent af alle hjem er blevet ødelagt eller beskadiget af uvejret.