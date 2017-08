Gennembrud: Vitamintilskud kan forhindre ufrivillige aborter

Et almindeligt vitamintilskud kan reducere antallet af ufrivillige aborter samt fosterskader verden over betydeligt.

Studiet, der er offentliggjort i det medicinske tidsskrift The New England Journal of Medicine, viser, at et defekt molekyle blandt gravide kvinder stopper embryoner og babyers organer i at udvikle sig rigtigt i livmoderen.

Men det kan altså behandles ved at tage kosttilskuddet vitamin B3, også kendt som niacin, viser den australske forskning.

- Efter 12 års forskning har vores team blandt andet fundet, at denne defekt kan helbredes, og at spontane aborter og fosterskader kan forhindres ved at tage et fælles vitamin, siger Sally Dunwoodie, der er biomedicinsk forsker ved Victor Chang Cardiac Research Institute i Sydney.

- Følgerne vil sandsynligvis være enorme. Dette har potentialet til at reducere antallet af ufrivillige aborter og fosterskader over hele verden. Og disse ord bruger jeg kun sjældent, siger hun.

Australiens sundhedsminister, Greg Hunt, hylder undersøgelsen som "et historisk medicinsk gennembrud".

- Dagens nyhed giver håb til den ene blandt fire kvinder, som aborterer ufrivilligt, siger han torsdag.

- Og med tanke på, at der hvert år fødes 7,9 millioner børn med misdannelser verden over, er dette gennembrud utrolig gode nyheder.