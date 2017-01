Gammel aftale skaber strid inden formandsvalg i EU

Det siger Yann Rittelmeyer, der er politisk analytiker for den europæiske og uafhængige tænketank European Policy Centre.

- Aldrig før har et formandsvalg været så usikkert, siger han og fortsætter:

- Det bliver ekstremt svært. Vi vil højst sandsynligt se adskillige afstemningsrunder og intensive diskussioner i korridorerne af parlamentsbygningen i Strasbourg.

Humlen ligger i en aftale fra 2014 mellem de to største politiske grupper i parlamentet: Den socialdemokratiske gruppe, S&D, og den konservative gruppe, EPP.

I aftalen står det skrevet, at de to grupper skal dele formandsposten mellem sig.

Og eftersom den afgående formand Martin Schulz er socialdemokrat, er det de konservatives tur, lyder det fra EPP.

Men omvendt siger socialdemokraterne, at de skal have formandsposten igen af hensyn til magtbalancen i EU, da de to andre institutioner i EU - EU-Rådet og EU-Kommissionen - på nuværende tidspunkt ledes af konservative.

Aftalen blev ugyldig i det øjeblik den konservative Donald Tusk blev EU-præsident, mener socialdemokraterne i EU-Parlamentet. De havde regnet med, at Helle Thorning-Schmidt ville få posten, lyder argumentet.

Hvis socialdemokraterne ignorerer aftalen, kan det ødelægge samarbejdet mellem grupperne i parlamentet, siger Yann Rittelmeyer.

- Det kan have afgørende konsekvenser for det generelle traditionelle koalitionsprincip i EU-Parlamentet, siger han.

Men hvis de konservative omvendt vinder valget, kan det have konsekvenser for EU-præsidenten Donald Tusk.

- Det vil have konsekvenser for fornyelsen af Donald Tusks mandat, som udløber til maj. Det vil i så fald komme på agendaen til det næste EU-topmøde, siger Yann Rittelmeyer.

Hvis det slet ikke lykkes de to fløje at enes om en ny formand, udelukker analytikeren ikke, at der kan dukke en helt ny kandidat op som et kompromis.

Valget finder sted til EU-Parlamentets næste samling i Strasbourg fra den 16. - 19. januar.