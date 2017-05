Gamle bomber har udløst masseevakuering i Hannover

Tysk politi har evakueret over 50.000 mennesker i den nordlige storby Hannover ved en af de største operationer af denne art i efterkrigstiden, for at bomberyddere kan uskadeliggøre bomber fra Anden Verdenskrig.

Indbyggerne i et tæt befolket byområde har fået besked på at forlade deres hjem det meste af søndag under operationen, som har været planlagt siden august.

Eksperter skal uskadeliggøre i alt fem bomber fra krigen.

Blandt de bygninger, som vil blive inddraget er syv plejehjem, en klinik og en dækfabrik.

Myndighederne håber, at de, der bliver berørt, vil være i stand til at kunne vende hjem sent på dagen.

Evakueringerne berører omkring en tiendedel af indbyggerne i byen, som har et befolkningstal på 520.000.

Myndighederne har opfordret alle til at medbringe nødvendige ejendele som for eksempel medicin. Alle er også blevet bedt om at lukke for strøm og el.

Bystyret har udarbejdet et program med museumsrundvisninger, børnefilm og sportsbegivenheder for at hjælpe de "hjemløse", mens operationen er i gang, så de kan få så en behagelig dag som overhovedet muligt.

Der er også forberedt uddeling af suppe på gaden, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Allierede fly bombede Hannover mange gange og meget intenst under verdenskrigen. Tusinder blev dræbt og meget af byen blev jævnet med jorden.

Den 9. oktober 1943, hvor der fandt et særligt blodigt bombardement sted, blev 1245 mennesker dræbt og 250.000 blev gjort hjemløse af 261.000 bomber.

Den største bomberelaterede evakuering siden krigen skete juledag sidste år i Augsburg.

Over 54.000 mennesker blev evakueret i byen, efter at 3,8 ton bombe blev opdaget ved et udgravningsarbejde.

Blandt andre nylige bomber fra Anden Verdenskrig var en, som blev opdaget i Köln i 2015, og som udløste evakuering af 20.000.