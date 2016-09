"Game of Thrones" vinder 12 Emmy'er og sætter rekord

HBO-serien "Game of Thrones" kan efter den 68. udgave af Emmy Awards i Los Angeles bryste sig af at være amerikansk tv-histories mest vindende serie nogensinde.

Dermed har serien i årenes løb vundet hele 38 Emmy-priser, hvilket er flere end nogen anden serie, siden Television Academy begyndte at uddele statuetterne i 1949.

Hidtil har rekordindehaveren været komedieserien "Frasier" med 37 Emmy-priser.

Også den kritikerroste serie "The People v O.J. Simpson: American Crime Story" om den 20 år gamle retssag mod O.J. Simpson for mordet på hans ekskone høstede mange Emmy-priser. Ni af slagsen er det blevet til i denne sæson, herunder prisen for bedste miniserie.

- Hvis din serie ikke har en drage eller en hvid Bronco, så kan du lige så godt gå hjem nu, jokede vært Jimmy Kimmel i begyndelsen af showet.

Det gjorde han med henvisning til dragerne i "Game of Thrones" samt den bil, O.J. Simpson blev jagtet af politiet i før sin anholdelse i Los Angeles i 1994.

Der var også en dansker på podiet i The Microsoft Theater natten til mandag dansk tid. Her vandt Susanne Bier nemlig en Emmy-statuette for bedste instruktør for miniserien "Natportieren".

Dermed skriver hun historie som den første danske instruktør, der har vundet både en Oscar og en Emmy, efter at hun i 2011 vandt en Oscar-statuette for "Hævnen" i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.