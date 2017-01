Soldater fra Senegal krydsede grænsen til Gambia for at lægge pres på afgående præsident Yahya Jammeh. Han har nu valgt at træde tilbage.

Gambias stædige præsident Jammeh træder tilbage

Der ser ud til at blive sat et punktum for politiske uroligheder i Gambia. Det oplyser talsmand for præsident.

- Jeg kan forsikre jer om, at han (Jammeh, red.) er gået med til at forlade landet, siger Mai Ahmad Fatty, der er chef for Barrows overgangshold og særlig rådgiver.

Dermed ser det ud til, at der kan sættes et punktum for de politiske uroligheder i Gambia.

Tidligere fredag steg presset på Yahya Jammeh, som har nægtet at anerkende sit valgnederlag og forlade sin post.

Landets hærchef, Ousman Badjie, meldte ud, at hans styrker ikke vil kæmpe imod en militær operation, som havde til formål at tvinge den 51-årige Jammeh til at træde tilbage.

Samtidig sagde hærchefen, at han anerkender vinderen af sidste års præsidentvalg, Adama Barrow, som Gambias nye præsident.

Den tidligere præsident har siddet på magten siden et kup i 1994. Det er uvist, hvor han rejser i eksil.

Præsidenterne fra Mauritanien og Guinea har fredag været i Gambia for at finde en politisk løsning. De har givet Jammeh mulighed for at få asyl i et land efter eget valg.

- Et styre drevet af frygt er blevet fordrevet fra Gambia for altid. Til alle jer, der er blevet tvunget til at flygte ud af vores land på grund af politiske standpunkter, I kan komme hjem nu, sagde Barrow fredag.

Under den seneste tids politiske uro er 45.000 mennesker flygtet fra Gambia til nabolandet Senegal. Det oplyste FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) fredag.

De er flygtet, efter at vestafrikanske styrker fra andre lande passerede grænsen til Gambia for at lægge pres på Jammeh.

Kort forinden havde FN's Sikkerhedsråd i New York enstemmigt vedtaget at støtte Det Vestafrikanske Økonomiske Fællesskab (Ecowas) i et opgør med Gambias afgående præsident.

Adama Barrow blev torsdag taget i ed som sit lands nye præsident på den gambiske ambassade i Senegal.