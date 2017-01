Gambias præsident erkender nederlag og træder tilbage

Jammeh, der har været præsident i 22 år, udtrykker samtidig "uendelig taknemmelighed" over for alle gambiere.

Fredag oplyste en talsmand for den nye præsident, Adama Barrow, at Yahya Jammeh har besluttet sig at rejse i eksil.

- Jeg kan forsikre jer om, at han (Jammeh, red.) er gået med til at forlade landet, sagde Mai Ahmad Fatty.

Lederen fra andre lande i den vestafrikanske region har i flere uger opfordret Jammeh til at acceptere sit nederlag ved præsidentvalget i december og lade valgets vinder, Adama Barrow, indtage posten som præsident.

Barrow blev torsdag taget i ed som præsident.

Men det skete ikke som planlagt ved en festlig ceremoni med tusindvis af mennesker på et stadion i Gambia.

Indsættelsen af Barrow var henlagt til på Gambias ambassade i Dakar i nabolandet Senegal, hvor han har opholdt sig i godt en uge.

Jammers insisteren på at blive i embedet medførte torsdag, at en styrke på flere tusinde soldater krydsede grænsen til Gambia fra Senegal for at sætte pres på den stædige statsleder.

Præsidenten fik en frist til fredag middag til at træde tilbage. Ellers ville den militære operation med navnet "Gendan Demokratiet" fortsætte for at få ham afsat.

Den 51-årige ekspræsident har ikke oplyst, i hvilket land han vil bosætte sig fremover.