Gambias præsident er tavs efter deadline for fratrædelse

Senegals hær står klar til at rykke ind i Gambia, efter at præsidentens frist for at træde tilbage er udløbet.

Stemningen i Gambia har været spændt siden præsidentvalget i december. Her tabte præsident Yahya Jammeh til erhvervsmanden Adama Barrow.

Fristen for Gambias præsident til at træde tilbage fra sin post udløb ved midnat. Men efter deadline har ingen fortsat hørt fra præsidenten.

Det skulle have ført til et magtskifte 19. januar, men Jammeh har indtil videre nægtet at anerkende sit nederlag.

De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab, Ecowas, har truet med at sætte militæret ind for at vælte præsidenten, hvis han ikke overdrager sin post til Barrow senest midnat til torsdag.

Det er angiveligt ikke sket, og både Senegal og Nigeria har sendt styrker til Gambias grænse og er klar til at rykke ind i landet.

- Præsidentens mandat udløber til midnat, erklærede kommandant Seydou Maiga Moro fra Ecowas onsdag aften lokal tid ifølge radiostationen RFM.

- Tropperne er allerede på plads, tilføjede han.

Efter planen skal Adama Barrow overtage præsidentembedet torsdag. Hans talsmand, Halifa Sallah, oplyste onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Barrow vil blive taget i ed på et ukendt sted.

- Indsættelsen på stadion vil ikke finde sted som planlagt. Så han (Adama Barrow, red.) forbereder sig på, at indsættelsen skal ske på anden vis, siger talsmanden uden at give yderligere informationer.

- Regeringen kan ikke afholde den nyvalgte præsident Barrow fra at blive indsat, tilføjer han.

Ifølge diplomatiske kilder kan Barrow blive taget i ed som præsident et hvilket som helst sted, så længe indsættelsen finder sted på gambisk jord eller på en af Gambias ambassader.

Militæret i Gambia oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at det ikke kommer til at blande sig, hvis Ecowas-styrken rykker ind i landet, fordi det drejer sig om en politisk uenighed.

- Jeg kommer ikke til at involvere mine soldater militært i en idiotisk kamp. Jeg elsker mine mænd, siger forsvarschef Ousman Badjie.

Den afgående præsident erklærede tirsdag undtagelsestilstand i Gambia. Dagen efter vedtog landets parlament en resolution, der gav ham lov til at blive på posten i yderligere tre måneder.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrede onsdag aften alle danskere til at forlade landet.

