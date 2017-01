Gambias leder kan endelig sætte sig i chefstolen

Barrow var flygtet til nabolandet Senegal, efter at den tidligere præsident, Yahya Jammeh, stillede en række overraskende krav om et omvalg efter valget i december.

Han hævdede, at en række "uacceptable fejl" blev begået af landets valgmyndigheder.

Ifølge AFP er flere hundrede personer mødt op i lufthavnen i Banjul for at byde præsidenten velkommen.

- Han vil føre landet videre. Han er god og ikke en morder, siger Barrow-tilhænger Adja Kombeh.

FN opfordrede Yahya Jammeh til at trække sig fra posten som præsident, og senere kom Den Afrikanske Union med på samme vogn.

Unionen ville ikke anerkende Jammeh som leder af Gambia. Præsidenterne fra Nigeria og Liberia tog til Gambia for at forsøge at overtale landets mangeårige leder til at træde tilbage.

Det fik Barrow til at flygte til Senegal. Han blev herefter taget i ed som sit lands nye præsident på Gambias ambassade.

To dage senere annoncerede Jammeh, at han med "god samvittighed" beslutter at træde tilbage. Herefter forlod han Gambia og rejste til Ækvatorialguinea, hvor han vil leve i eksil.

Inden Jemmeh tog afsted, fyldte han angiveligt lommerne med 500 millioner dalasi, den lokale møntfod, fra landets centralbank.

Det svarer til 80 millioner danske kroner. Der er dog modstridende oplysninger om den sag.

Så selv om Adama Barrow har medvind hos befolkningen, står han over for en stor udfordring, lyder analysen fra iagttagere.