Gambias leder indfører nødret efter valgnederlag

Præsident Jammeh nægter at anerkende valgresultat og indfører undtagelsestilstand to dage før skiftedagen.

Og undtagelsestilstanden skal ifølge erklæringen undgå, at landet ender i et magtvakuum, mens landets højesteret tager stilling til hans krav om et omvalg.

Den officielle vinder af valget, erhvervsmanden Adama Barrow, fastholder fortsat sin sejr. Han skal tages i ed som præsident 19. januar, og det er indtil videre uvist, hvad undtagelsestilstanden kommer til at betyde for indsættelsen.

I erklæringen antydes det dog, at Yahya Jammeh har tænkt sig at fortsætte på posten.

Adama Barrow opholder sig i øjeblikket i Senegal. Sammen med en række andre vestafrikanske lande har nabolandet erklæret sin støtte til Barrow.

De vestafrikanske landes styrker er sat i forhøjet alarmberedskab og klar til en militær intervention. Det har Jammeh kaldt for "en krigserklæring".

Situationen i Gambia har tirsdag fået det danske udenrigsministerium til at fraråde alle ikke-nødvendige rejser til det lille afrikanske land. Samme melding lyder også fra flere andre myndigheder rundt om i verden, heriblandt Norge og USA.

FN har efter valget opfordret Jammeh til at trække sig fra magten, som han har siddet på siden et militærkup i 1994.

Siden har han regeret Gambia med dekreter. Det vil sige, at han har skrevet mange af landets love uden om den lovgivende forsamling.

Jammeh er desuden flere gange blevet kritiseret af menneskerettighedsgrupper for at gå hårdt efter systemkritikere, og han er blevet anklaget for at bruge torturmetoder.

Senest valgte Jammeh at trække Gambia ud af Den Internationale Straffedomstol (ICC). Domstolen er central i forhold til at rejse anklager om blandt andet folkemord og krigsforbrydelser.

Præsidenten er også berygtet for sine udtalelser. Han skabte overskrifter, da han påstod, at han havde en urtekur imod aids. Eneste minus: Den virker kun om torsdagen.