Gambias kommende præsident søger i sikkerhed i Senegal

Usikkerhed har fået vinderen af Gambias præsidentvalg til at søge til udlandet forud for magtskifte.

Men Jammeh, som har været ved magten i 22 år, klynger sig til magten og har tidligere svoret, at han ville lede landet i "en milliard år".

En række vestafrikanske ledere støtter Barrow, og Senegals præsident, Macky Sall, er gået ind på at være vært for ham frem til hans indsættelse.

- Barrow er i Dakar fra søndag, siger en højtstående embedsmand i Dakar.

Afrikanske ledere fra 30 nationer har været samlet i Malis hovedstad for at drøfte islamisme og jihad på det afrikanske kontinent og Afrikas udvikling og dennes betydning for Europas flygtninge- og migrantkrise.

Men krisen i Gambia kom til at dominere mødet.

Muligheden for en militær intervention bliver drøftet, efter at FN og Den Afrikanske Union har meldt ud, at styrker vil kunne indsættes i Gambia.

I første omgang erkendte Jammeh, at han havde lidt et nederlag til erhvervsmanden Adama Barrow.

Men en uges tid efter valget ombestemte Jammeh sig og krævede et omvalg.

Barrow fik omkring 50.000 flere stemmer end Jammeh ved præsidentvalget i Gambia først i december.

Der bor omkring 1,7 millioner mennesker i det lange og smalle vestafrikanske land.

Præsidenten er berygtet for sine udtalelser. Han skabte overskrifter, da han påstod, at han havde en urtekur imod aids. Eneste minus: Den virker kun om torsdagen.

Jammeh har regeret med dekreter. Det vil sige, at han har skrevet mange af landets love uden om den lovgivende forsamling.

Han er flere gange blevet kritiseret af menneskerettighedsgrupper for at gå hårdt efter systemkritikere, og han er blevet anklaget for at bruge torturmetoder.