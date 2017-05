G7-ledere vil udfordre Trump om frihandel og klimakurs

Mødet på Sicilien kommer i kølvandet på, at USA's leder har rettet hård kritik mod Nato-allierede, som ifølge Trump ikke betaler tilstrækkeligt til forsvar og sikkerhed.

Trumps konfronterende linje har øget spændingen om udfaldet af topmødet i feriebyen Taormina på den italienske ø. Her håber europæiske ledere at få amerikanerne til at ændre kurs i forhold til frihandel og klimaproblemer.

Topmødet begynder med en ceremoni på en klippe over havet i et græsk teater fra antikken, nær Europas mest aktive vulkan, Etna.

Derefter vil G7-lederne fra Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan og USA indlede drøftelser og diskussioner om kampen mod terrorisme, krisen i Syrien, Nordkorea og den globale økonomi.

- Vi vil tage en meget robust diskussion om handel, og vi vil tale om, hvad fri og åben betyder, siger Gary Cohn, som er økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus.

Han forudsiger også "meget robuste diskussioner" om, hvorvidt Trump vil leve op til USA's forpligtelser om at reducere udslippet af drivhusgasser i henhold til Paris-aftalen fra 2015.

Trump har endnu ikke afgjort det og ventes heller ikke at træffe en afgørelse på topmødet. Han har tidligere afvist, at den globale opvarmning er menneskeskabt.

- Dette er den første virkelige lejlighed, hvor det internationale samfund får mulighed for at få den amerikanske regering til at vise, hvor den står. Især i spørgsmålet om miljøpolitik, siger Tristen Naylor, der underviser i udvikling på Oxfords universitet.

Trump siger fredag før topmødet, at de mange problemer omkring Nordkorea vil blive løst. Han fremsatte udtalelsen i forbindelse med et møde med Japans leder, Shinzo Abe.

- Det er et stort problem. Det er hele verdens problem. Men det vil blive løst, siger Trump.

På møder i Bruxelles torsdag brokkede Trump sig også over Tysklands store handelsoverskud.

- Tyskerne er meget, meget slemme. Se på de millioner af biler, de sælger i USA. Det vil vi stoppe, sagde han ifølge Der Spiegel.