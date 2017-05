G7-ledere kræver sociale medier slår ned på terror-indhold

Den britiske premierminister, Theresa May, siger ifølge Reuters, at tech-selskaberne har "et ansvar" for at fjerne skadeligt indhold fra deres sider.

De syv lande på G7-topmødet er enige om at stille større krav til sociale medier om at bekæmpe "terrorist-indhold". Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP.

G7 består af USA, Canada, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Japan, ligesom repræsentanter fra EU deltager på møderne.

- G7 opfordrer udbydere af kommunikationsservices og selskaber bag sociale medier til substantielt at øge deres indsats mod terrorist-indhold, skriver de syv lande i en fælles pressemeddelelse.

- Vi vil bekæmpe terroristernes misbrug af internettet. Selv om det er en af de vigtigste teknologiske bedrifter i det sidste årti, har internettet også vist sig at være et magtfuldt værktøj for terror-formål.

Den britiske premierminister går skridtet videre og placerede et direkte ansvar på tech-selskaber for at rydde ud i "skadeligt indhold".

- Tag ikke fejl. Kampen flytter sig fra slagmarken til internettet, siger hun.