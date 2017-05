G7-lande er uenige om opbakning til klimaaftale fra Paris

USA's præsident, Donald Trump, vil i næste uge træffe en endelig beslutning om klimaaftalen fra Paris. Det skriver han på Twitter.

USA var med til at indgå aftalen på et klimatopmøde i Paris for halvandet år siden. Det skete, mens demokraten Barack Obama var præsident.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, kalder G7-drøftelserne om klimaaftalen for "meget utilfredsstillende" oven på Trumps udskydelse af beslutningen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fredag, på G7-mødets første dag, forklarede en af Trumps rådgivere, at præsidentens synspunkter om klima fortsat er under udvikling.

I sidste ende vil præsidenten sætte USA's interesser først.

- Han kom her for at lære. Han kom her for at blive klog. Hans synspunkter udvikler sig, hvilket er præcis, hvad de skal, sagde rådgiver Gary Cohn.