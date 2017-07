G20 enes om at være uenig om klimaet

- Jeg er tilfreds med, at det, som vi så tydeligt har sagt, er lykkedes: Markeder må holdes åbne, siger forbundskansleren.

Det taler blandt andet om at holde markeder åbne og bekæmpe protektionisme.

Lederne af G20 er i Hamburg nået frem til et slutdokument.

Der blev også opnået enighed om teksten til klimadelen i slutdokumentet, men her er teksten udformet, så den understreger uenigheden.

I teksten siger G20-landene ifølge det tyske nyhedsbureau dpa, at de støtter klimaaftalen fra Paris og vil arbejde hurtigt for at implementere den.

Samtidig noteres det, at USA ikke støtter aftalen.

- Vi bekræfter vores stærke forpligtelse til Parisaftalen og arbejder hurtigt for at få den fuldt implementeret, hedder det i slutteksten ifølge dpa.

- Vi noterer, at USA har besluttet at trække sig ud af aftalen, hedder det videre, og så var alle tilfredse.

Merkel siger, at det var klart, at uenigheden måtte gøres klar i slutdokumentet.

Donald Trump, USA's præsident, meddelte tidligere i år, at USA alligevel ikke kan støtte den store klimaaftale, som alverdens lande nåede til enighed om i den franske hovedstad, Paris, i 2015.

Der var frygt for, at det kunne få aftalen til at falde fra hinanden, men siden har lande verden over udtrykt deres fortsatte støtte til klimaaftalen.

Merkel siger på sin pressekonference, at hun er meget tilfreds med, at 19 af de ledere, der har deltaget i topmødet i Hamburg, mener, at aftalen fra Paris ikke kan rulles tilbage.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at han agter at indkalde til et nyt klimatopmøde i Paris til afholdelse 12. december.

G20-lederne har været samlet til topmøde i Hamburg i to dage, hvor lederne af de 20 rigeste nationer på kloden har drøftet en lang række af verdens store spørgsmål.