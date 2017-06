Fyret FBI-direktør bekræfter belastende udsagn om Trump

Vidneudsagnene understøtter beskyldninger mod Trump om, at præsidenten forsøgte at påvirke undersøgelser omkring den daværende nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Den tidligere FBI-direktør James Comey oplyser i et nedskrevet vidneudsagn, at han skrev noter om et møde med præsident Donald Trump.

Comey siger også i udsagnene, at Trump i et telefonopkald den 30. marts spurgte ham om, hvad der kunne gøres for at få mindsket intensiteten omkring en efterforskning af Trumps stabs påståede relationer til Rusland.

Præsidenten sagde også ifølge den tidligere FBI-direktør, at han ventede loyalitet fra Comey.

- Jeg har brug for loyalitet. Jeg forventer loyalitet, skal Trump have sagt i forbindelse med drøftelser om, hvorvidt Comey ville fortsætte som FBI's direktør.

Vidneudsagnet fra Comey er blevet offentliggjort dagen før Comey er indkaldt til en høring i det amerikanske senat.

Høringen skal kaste lys om handlingsforløbet omkring de påståede forbindelser mellem Trumps stab og Rusland.

Høringen i senatets efterretningsudvalg imødeses med stor spænding.

Comey vil indlede med at berette om en middag, som han havde med Trump den 27. januar - en uge efter præsidenten blev indsat.

Ifølge Comey spurgte Trump ham under middagen om han ville blive som FBI-direktør.

Comey siger, at han blev bekymret over, om hvorvidt præsidenten forsøgte at skabe en form for afhængighedsforhold eller yde Comey "politisk beskyttelse".

- Det gjorde mig meget bekymret, siger Comey med henvisning til, at FBI traditionelt har en meget uafhængig status i forhold til den siddende præsident.

Trump talte angiveligt med Comey om Flynn dagen efter, at den nationale sikkerhedsrådgiver måtte gå af for at have talt usandt om sin kontakt med den russiske ambassadør Sergej Kisljak til vicepræsident Mike Pence.

Trump skal have opfordret FBI-chefen til at indstille efterforskningen af Flynn.