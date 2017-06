Fyret FBI-direktør afslører eget læk af samtale med Trump

Det fortæller Comey under en høring i Senatet, før han senere torsdag får mulighed for at forklare sagen mere detaljeret på et lukket udvalgsmøde.

Den tidligere FBI-direktør James Comey fik en ven til at lække et memo om en samtale mellem ham selv og den amerikanske præsident, Donald Trump, til pressen.

Eksdirektøren lækkede memoet til en ven fra det juridiske fakultet på Columbia University.

Formålet var at foranledige en særlig undersøgelse af eventuelle forbindelser mellem Trumps politiske hold i valgkampen og Rusland.

- Jeg bad ham gøre det, fordi jeg mente, at det kunne føre til udpegningen af en særlig anklager, siger Comey.

Under samtalen mellem Comey og Trump bad præsidenten - ifølge Comey - den daværende FBI-direktør om at skrotte en undersøgelse af tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Comey besluttede at dele samtalen med offentligheden, efter at Trump havde ladet forstå, at der eksisterer lydoptagelser af deres møder.

Den tidligere FBI-direktør siger under høringen, at præsidenten bør "lægge alle bånd frem", hvis han faktisk har lydoptagelser.

Avisen The New York Times skrev en historie om Comeys udlægning af mødet midt i maj. Dagen efter blev FBI-direktør Robert Mueller udpeget til at overtage ansvaret for undersøgelsen.

Comey afviser under høringen dele af New York Times' udlægning af forløbet.