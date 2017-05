Fyret FBI-chef vidner ikke for Senatet i sag om Rusland

Comey er dog gået med til at deltage i en høring om sagen bag lukkede døre.

Dermed får offentligheden ikke i denne omgang indblik i, hvad James Comey ved om Ruslands forbindelser til Donald Trumps lejr under præsidentvalget.

Der har været massiv fokus på fyringen af Comey, der stod i spidsen for undersøgelsen af Ruslands angivelige forsøg på at blande sig i valget.

Donald Trump har advaret Comey mod at gå til medierne med oplysninger om undersøgelsen efter sin fyring.

- James Comey må håbe, at der ikke findes "bånd" af vores samtaler, før han begynder at lække noget til pressen, skrev Trump fredag på Twitter.

Præsidenten fyrede den tidligere FBI-chef via tv-nyhederne.

Siden har Trump kaldt Comey for en "blærerøv". Det skete i et lænestolsinterview på NBC News torsdag.

Forløbet omkring Comeys fyring har været præget af usammenhængende forklaringer.

Blandt andet lød det fra Trumps talskvinde Sarah Huckabee Sanders, at FBI's medarbejdere ikke længere havde tillid til Comey .

Men det er blevet modsagt af FBI's fungerende direktør, Andrew McCabe, i Senatet.

Præsidentens beslutning om at fyre Comey har udløst spekulationer om, hvorvidt efterforskningen af Ruslands mulige indblanding i det amerikanske valg er årsagen til Comeys afgang.

Avisen The New York Times skrev fredag, at Comey har fortalt sine tidligere medarbejdere, at han afslog at sværge sin troskab til Donald Trump, da de to spiste middag syv dage efter, at han var blevet indsat som præsident.

Trump siger, at Comey tre gange har fortalt ham, at han ikke personligt bliver undersøgt i forbindelse med efterforskningen af Ruslands rolle i valget.

Comey har endnu ikke offentligt talt om nogen af sine samtaler med Donald Trump.