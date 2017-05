Fyret FBI-chef: Trump bad mig droppe Flynn-undersøgelse

Det skriver Comey i et memo, beretter avisen The New York Times.

Donald Trumps ord faldt ifølge memoet på et møde mellem Trump og Comey 14. februar, dagen efter at Michael Flynn var fratrådt.

Flynn er under anklage, fordi han angiveligt har haft særdeles tætte bånd til Rusland.

Han har desuden misinformeret om sine møder med russiske diplomater, før Donald Trump overhovedet var tiltrådt som præsident.

Det kom kort efter Flynns fratrædelse frem, at det amerikanske justitsministerium mistænkte Flynn for at være sårbar over for russisk afpresning. Hvorfor vides ikke præcist.

- Jeg håber, at du kan se igennem fingre med det her, sagde Trump angiveligt til Comey.

En kilde tæt på Comey siger, at detaljerne fra memoet, der er gengivet i avisen, er rigtige.

Sagen kommer på et dårligt tidspunkt for Donald Trump.

Efter at præsidenten fyrede FBI-chef James Comey har han været beskyldt for at forsøge at forhindre FBI i at efterforske, om Trumps lejr havde arbejdet sammen med Rusland før valget i november.

The New York Times skriver, at memoet er et af mange, som Comey lavede for at kunne dokumentere, at præsidenten udsatte ham for pres i forbindelse med undersøgelsen af russisk indblanding i valget.

Trumps administration benægter, at informationerne er rigtige.

I en pressemeddelelse skriver Det Hvide Hus, at det "ikke er en sandfærdig eller præcis beskrivelse af samtalen mellem præsidenten og hr. Comey".

En talskvinde for FBI har nægtet at kommentere detaljerne i memoet.