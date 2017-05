Fyret FBI-chef: Trump bad mig afslutte Flynn-undersøgelse

- Jeg håber, at du kan se igennem fingre med det her, sagde Trump angiveligt til Comey. Det skriver Comey i et memo, beretter avisen The New York Times.

En kilde tæt på Comey siger, at detaljerne fra memoet, der er gengivet i avisen, er rigtige.

Det Hvide Hus har benægtet, at informationerne er rigtige.

I en pressemeddelelse skriver Det Hvide Hus, at det "ikke er en sandfærdig eller præcis beskrivelse af samtalen mellem præsidenten og hr. Comey.

Memoet blev skrevet af Comey kort efter et møde med Donald Trump i Det Ovale Kontor.

Mødet fandt sted dagen efter, at Michael Flynn stoppede som sikkerhedsrådgiver, fordi han havde givet forkerte oplysninger om sine forbindelser til Rusland.

En talskvinde for FBI har nægtet at kommentere detaljerne i memoet.