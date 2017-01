Fungerende justitsminister vil ikke forsvare Trumps ordre

Hun afviser, at justitsministeriet vil forsvare præsidentordren, så længe hun sidder i chefstolen.

- Jeg er ansvarlig for at sikre, at den retlige position, vi indtager, er i overensstemmelse med denne institutions forpligtelse til at efterstræbe retfærdighed og stå for det, som er rigtigt, siger hun ifølge The New York Times.

- Foreløbig er jeg ikke overbevist om, at det er i tråd med dette ansvar at forsvare præsidentordren, og jeg er heller ikke overbevist om, at ordren er lovlig, tilføjer hun.

Donald Trump har indført midlertidigt indrejseforbud for rejsende fra syv lande med en hovedsageligt muslimsk befolkning og for flygtninge.

