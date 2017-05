Fungerende FBI-chef lover uhindret Rusland-undersøgelse

McCabe lover også foran medlemmerne, at Kongressen vil blive orienteret, hvis der sker forsøg på at forhale denne undersøgelse.

Bekymringen for netop det er stor. Tirsdag aften valgte præsidenten at fyre James Comey som chef for FBI.

Den fyring har fået mange til at mistænke præsidenten for at forsøge at lukke en undersøgelse af sin egen regerings påståede forbindelser til Rusland ned.

Andrew McCabe mødte torsdag i Senatet til høring om trusler mod USA's sikkerhed. Det var planen, at Comey skulle have siddet i hans stol - indtil han blev fyret forleden.

- Der er ikke gjort forsøg på at bremse arbejdet. FBI's dygtige mænd og kvinder kan ikke forhindres, i at gøre det de skal, siger McCabe.

James Comey har i et brev, som CNN har gengivet, beskrevet fyringen som "et slag i maven".

Han fik meldingen via tv, mens han holdt en tale for FBI-ansatte.