Fuld charterpilot besvimer i sit cockpit før takeoff

En pilot på et canadisk charterfly er anholdt, efter at han i beruset tilstand besvimede i cockpittet, inden flyet lørdag skulle lette.

Den 37-årige pilot blev fundet fuld i cockpittet kort efter klokken syv lørdag morgen lokal tid.

Forinden havde besætningsmedlemmer og andre medarbejdere hos charterselskabet Sunwing bemærket, at piloten opførte sig underligt, før han besvimede i cockpittet. Derefter blev myndighederne alarmeret.

Piloten blev af tilkaldte politifolk ført ud af flyet og derefter fængslet. En blodprøve to timer efter anholdelsen viste, at piloten havde over tre gange så meget alkohol i blodet, som loven tillader for bilister.

For piloter er der nultolerance. Som i mange andre lande har piloter i Canada forbud mod at røre alkohol i adskillige timer, før de skal flyve.

Piloten er sigtet for at have kontrol over et fly i påvirket tilstand samt andre forhold.

Flyet satte senere kurs mod Cancun i det østlige Mexico med en anden pilot bag styrepinden.