Fredsprisvinder opfordrer polakker til at sikre demokratiet

Han opfordrede polakkerne til at tage alle midler i brug for at beskytte demokratiet.

- Vores generation lykkedes med at få Polen tilbage på rette vej og sikre magtfordelingen, sagde den 73-årige tidligere præsident i byen Gdansk ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi kan ikke tillade, at nogen ødelægger det.

Lovforslaget, der fortsat mangler præsident Andrzej Dudas godkendelse, er blevet kritiseret af både polakker og EU.

Bliver det vedtaget, vil det fremover være parlamentet og regeringen, som har det afgørende ord ved udnævnelsen af dommere hele vejen op i systemet til landets højesteret.

Reformen betyder ifølge kritikere, at magtens tredeling reelt vil ophøre, da den lovgivende magt kommer til at kontrollere den dømmende.

- I 1989 gav vi jer et demokratisk Polen. I er nødt til at kæmpe for det med alle midler, sagde Walesa, der i 1983 blev tildelt Nobels fredspris for at lede Solidaritet, den første uafhængige fagforening i sovjetblokken.

Lørdag var tusindvis af regeringsmodstandere samlet i Warszawa, Krakow og andre byer i Polen for at opfordre præsident Andrzej Duda til at afvise lovforslaget.

- Vi er alle sammen i fare. Hver eneste borger er nu i fare, sagde 32-årige Tomasz Gromadka ifølge nyhedsbureauet AP.

- Først tager de domstolene, og så tager de medierne. De vil tage det hele.