Franskmænd går på gaden mod Macrons omstridte reformer

Der er planlagt over 180 demonstrationer landet over, og den store fagforening CGT har opfordret til strejke omkring 4000 steder.

Jernbanearbejdere, studerende og offentligt ansatte opfordres til at deltage i protesterne, som vil finde sted i byer som Paris, Marseille og Toulouse.

Reformerne er en hjørnesten i Macrons regeringsprogram. Målet med dem er at komme landets høje arbejdsløshed på 9,5 procent til livs.

Det skal ske ved blandt andet at gøre det lettere for firmaer at hyre og fyre folk.

Samtidig vil reformerne give chefer på mindre arbejdspladser større mulighed for at forhandle løn- og arbejdsvilkår direkte med deres ansatte i stedet for at skulle følge overenskomster for hele den pågældende branche.

Derudover vil der blive sat et loft over, hvor store godtgørelser man kan få, hvis man uretmæssigt bliver fyret. Særligt denne del har fået fagbevægelsen op i det røde felt.

De planlagte reformer skal godkendes af Frankrigs parlament, før de kan træde i kraft. Men her sidder Macrons parti på flertallet, så det ventes ikke at blive noget problem.

Tirsdagens demonstrationer bliver også set som en test af sammenholdet mellem de forskellige franske fagforeninger. Her er der ikke enighed om at bekæmpe Macrons reformer.

Strejkerne ventes ikke at få de helt store konsekvenser for trafikken. I hovedstaden Paris vil kun to passagertog blive sat ud af drift som følge af arbejdsnedlæggelserne.

I luften vil der også være færre fly, fordi flere flyveledere bliver hjemme. Det betyder eksempelvis, at Ryanair har aflyst 110 fly til og fra Frankrig i løbet af tirsdagen.

Macrons popularitet er under pres i meningsmålingerne, efter at han indtog præsidentembedet i maj.

Arbejdsløsheden i Frankrig er omkring dobbelt så høj som ledigheden i Tyskland og Storbritannien.