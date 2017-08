Franske vælgere er utilfredse med Macron

En måling foretaget af Ifop for avisen Le Journal du Dimanche viser, at 57 procent af vælgerne er utilfredse med Macrons indsats. I juli var tallet på 43 procent.

40 procent udtrykker tilfredshed med Macron i den tid, hvor han har siddet i præsidentpaladset.

En talsmand for den franske regering, Christophe Castaner, siger, at det regerende parti er inde i en vanskelig periode, men at det er værd at miste nogen oppakning hos vælgerne for de vigtige reformer, som Macron står for.

- Ja, vi er stødt på vanskeligheder, men man kan ikke kun bruge tid på at studere popularitetsmålinger, når man er i regering. Vi er her for at forandre landet. Frankrig har brug for, at vi løber risici. Og vi løber risici, siger han til BFM TV.

Der har siden valget været flere mindre kriser og tilbageslag for Macron, som for øjeblikket er på rundrejse til de europæiske hovedstæder. Blandt andet har der været rejst hård kritik i parlamentet af hans planlagte arbejdsmarkedsreform og modstand mod nedskæringer i forsvaret.

Samtidig har der på sociale medier været skrevet meget om, at præsidenten skal have brugt 26,000 euro (over 190.000 kroner) på en makeup artist, mens der også har været fokus på hans kones rolle og skrinlagte planer om at give førstedamen løn og et eget budget.

Macron, som er Frankrigs yngste leder siden Napoleon, står over for en vigtig test i september, hvor den stærkt venstreorienterede fagforening CGT fører an i store demonstrationer mod planerne om at deregulere arbejdsmarkedet.