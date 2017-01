Franske socialister vælger præsidentkandidat

Medlemmer af det franske socialistparti har brugt søndag til at tage stilling til, om de vil have tidligere premierminister Manuel Valls eller Benoit Hamon som deres præsidentkandidat.

Den 49-årige Benoit Hamon blev ikke anset som en seriøs udfordrer, da han stillede op i december. Men den tidligere undervisningsminister lagde sig i førerfeltet med sit budskab om "håb og fornyelse".

Men Manuel Valls mener, at hans erfaring gør ham til et bedre valg. Han hævder, at rivalens skatteprogram vil dømme partiet til et uundgåeligt nederlag.

Men lige meget hvilken kandidat, der løber med sejren, bliver det en tur, der møder modvind fra start. Målinger viser, at socialisternes kandidat ryger ud i den første valgrunde i april.

Men efter uventede valgresultater som Storbritanniens skilsmisse med EU og Donald Trumps sejr ved det amerikanske valg, bliver valget set efter i sømmene, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Prognoserne lyder, at præsidentkandidat for det konservative parti, Francois Fillon og Marie Le Pen fra højreorienterede Front National ligger forrest. De lægger an til at dyste om vælgerne til sidste runde i præsidentvalget 7. maj.

I mellemtiden er Francois Fillon blevet ramt af anklager om, at han i mange år har givet uretmæssig løn til sin kone. Anklagen lyder, at hun er blevet betalt for at "falsk arbejde".

Fillon har angiveligt betalt sin kone op mod en halv million euro, for at lave lidt eller intet parlamentarisk arbejde. På baggrund af den påstand, indleder de franske myndigheder en undersøgelse af sagen.