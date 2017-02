Franske medier og Facebook vil stoppe falske nyheder

Facebook vil samarbejde med flere førende franske nyhedsorganisationer og medier for at sikre, at de løgnagtige nyheder ikke bliver offentliggjort på det sociale medie.

Det sociale medie Facebook har mandag lanceret et nyt initiativ, som skal forhindre falske nyheder i at sprede sig i Frankrig. Det sker i forbindelse med det forestående præsidentvalg. Det skriver Reuters.

Blandt andet AFP, BFM TV, L'Express og Le Monde skal være med til at faktatjekke nyheder, som deles på Facebook. Det er dog uklart, hvordan samarbejdet helt konkret skal foregå.

Det er i kølvandet på den amerikanske præsidentvalgkamp, at der er kommet ekstra fokus på delingen af falske nyheder.

Facebook er blevet stærkt kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre, at de falske oplysninger blev delt og udbredt op til valget.

Blandt andet har det amerikanske medie Buzzfeed fundet frem til, at de falske historier i de sidste tre måneder op til det amerikanske valg blev delt oftere end de sande historier.

Der har været frygt for, at falske nyheder også vil blive en stor del af den franske valgkamp. Valget finder sted over to afstemninger i april og maj.

I flere landet har Facebook allerede taget initiativ til at bremse udbredelsen af de usande nyheder.

I december oplyste Facebook, at det skal være muligt for de amerikanske brugere at rapportere en mistanke om, at en nyhed er løgnagtig.

Hvis en række brugere anmelder samme nyhed for at være falsk, vil Facebook sende denne historie videre til faktatjekkere.

Hvis nyheden viser sig at være usand, vil den på Facebook blive mærket "omdiskuteret". Der vil være et link, som forklarer hvorfor.

De omstridte historier vil ikke umiddelbart blive fjernet fra Facebook, men "måske" blive rykket mod bunden af brugernes nyhedsstrøm.

I sidste måned oprettede Facebook også et initiativ mod falske nyheder i Tyskland. Her har embedsmænd udtrykt bekymring for, at falske nyheder og "hadefuld tale" på internettet kan påvirke et parlamentsvalg i september.

Ved valget vil kansler Angela Merkel søge om at få lov at sidde en fjerde valgperiode på kanslerkontoret.