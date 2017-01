François Fillon, som her ses sammen med sin kone, Penelope Fillon, er rasende over, at hans kone beskyldes for at have modtaget millioner for arbejde, hun ikke har udført. (Arkivfoto)

Franske anklagere gransker Fillon-beskyldninger

Det er det franske nyheds- og satiremagasin Le Canard Enchaine, som tidligere på ugen skrev, at Fillons kone, Penelope Fillon, angiveligt har fået udbetalt 600.000 euro (knap 4,5 millioner kroner) over en periode på flere år.

Den franske anklagemyndighed har indledt en efterforskning for at finde ud af, om der er hold i anklager om, at præsidentkandidat François Fillon har aflønnet sin kone med statslige midler.

Det er ikke forbudt for Frankrigs folkevalgte at ansætte og lønne familiemedlemmer.

Problemet er, at Le Canard Enchaine ikke har fundet nogen, som kan oplyse, hvilket arbejde Penelope Fillon skal have udført for sin mand.

Præsidentkandidaten raser over anklagerne om, at han skulle have misbrugt offentlige midler ved at ansætte sin kone.

- Jeg er rasende over denne for form for foragt og dette kvindehad i denne artikel, siger Fillon.

Han er tidligere konservativ premierminister og stiller op ved forårets præsidentvalg for Republikanerne.